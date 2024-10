Florida, lo zoo protegge i pinguini dall’uragano Milton

Un acquario in Florida ha trasferito nove pinguini africani dal primo piano a un livello superiore, più sicuro, in vista dell'arrivo dell'uragano Milton, previsto per mercoledì 9 ottobre. Anche altri animali, tra cui meduse, serpenti, lucertole, tartarughe, alligatori, rospi e un paguro, sono stati spostati come misura precauzionale. Il Centro Nazionale Uragani ha avvertito che alcune aree della Florida la pioggia potrebbe arrivare fino a 45 cm, con un rischio elevato di alluvioni lampo e inondazioni urbane nelle aree metropolitane di Tampa, Orlando e Daytona Beach. Sono stati emessi ordini di evacuazione per le zone più basse e le comunità vulnerabili in sei contee attorno alla baia di Tampa, che ospitano quasi 4 milioni di persone, anche se non tutte sono soggette a evacuazione obbligatoria.