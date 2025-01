Gaza, riprende il ritorno degli sfollati nella Striscia

Gli sfollati palestinesi sono tornati a Gaza City lunedì 27 gennaio, grazie a un nuovo accordo di cessate il fuoco tra Hamas e Israele. In migliaia, con borse e pochi effetti personali, si sono riuniti tra le macerie. Hamas libererà tre ostaggi il 30 gennaio e altri tre il 1 febbraio e fornirà l'elenco di quelli che saranno liberati a breve. In cambio, Israele ha dato il via libera al ritorno al nord degli sfollati palestinesi. L’intesa, mediata da Qatar ed Egitto, sta consentendo il rientro di 650.000 persone, dopo 15 mesi di offensiva israeliana.