Georgia, vittoria del partito di governo con il 54% dei voti

Il partito al governo in Georgia, Georgian Dream, ha ottenuto oltre il 54% dei voti nelle elezioni parlamentari di sabato 26 ottobre, con oltre il 99% dei seggi scrutinati, ha riferito la commissione elettorale domenica 27 ottobre. Questo risultato rappresenta una battuta d'arresto per gli elettori filo-occidentali, che speravano in una vittoria dell’opposizione per accelerare l'integrazione con l'Unione Europea. I partiti di opposizione hanno dichiarato di non riconoscere i risultati, definendoli un “colpo di stato costituzionale”.