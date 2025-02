In Polonia gli abitanti hanno creato lunghe file per acquistare i dolci tradizionali il giorno del Giovedì Grasso. Al di fuori dei locali le persone hanno iniziato la loro attesa ancora prima dell’alba per fare scorta di pączki, le ciambelle tradizionali polacche. In occasione del Giovedì Grasso i polacchi hanno infatti la tradizione di abbuffarsi di cibo e dolci. .