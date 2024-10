Gli incendi in Perù mettono a rischio gli ecosistemi

Un numero record di incendi ha colpito il Perù nelle ultime settimane, devastando ecosistemi come praterie, foreste secche, aree costiere e l'Amazzonia. Molti animali, come gli orsi dagli occhiali e i giaguari, sono stati gravemente colpiti, costretti a fuggire o uccisi dalle fiamme. Secondo il Global Wildfire Information System, il Perù ha registrato circa 10.400 incendi nel 2024: un record. Il governo peruviano ha dichiarato lo stato di emergenza, ma la popolazione al momento ha seguito in maniera limitate le istruzioni.