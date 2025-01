Grecia, protesta agricoltori: trattori bloccano autostrada

Centinaia di agricoltori hanno circondato con i propri trattori gli incroci nei pressi della città settentrionale di Karditsa, minacciando di bloccare la principale arteria stradale che collega il nord al sud del Paese. I lavoratori greci protestano contro gli elevati costi di produzione e l'impatto del cambiamento climatico. Venerdì il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha offerto agli agricoltori di saldare miliardi di euro di prestiti inesigibili per aiutare il settore, il che andrebbe a beneficio di circa 21.000 agricoltori. Ha anche promesso di riformare un regime di indennizzo per gli agricoltori quando il loro bestiame e i loro raccolti vengono danneggiati da calamità naturali. Ma gli agricoltori affermano che le misure non sono sufficienti, in mezzo ai crescenti costi di produzione, tra cui l'energia, e alla concorrenza dei prodotti importati.