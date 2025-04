Guerra in Ucraina, la Germania invierà missili Taurus a Kiev

L'attacco a Sumy nella domenica delle Palme sembra essere un ulteriore colpo alla possibilità di raggiungere una tregua in Ucraina. Nonostante gli sforzi degli americani non sembra che nessuno creda realmente nelle intenzioni russe di porre fine al conflitto. L'Europa lo dice da tempo, sa che Putin sta vincendo la guerra e le uniche condizioni che quindi potrebbe accettare per arrivare ad una tregua, sarebbero proprio quelle che aveva in mente il giorno in cui ha attaccato l'Ucraina. In mancanza di una chiara condanna americana sono state molte invece quelle europee dell'attacco russo. In particolare Polonia e Lituania hanno sottolineato come sembra che Putin così derida e si prenda a gioco degli Ministri degli Esteri, sta preparando il diciassettesimo pacchetto di sanzioni, consapevoli che i primi 16 non hanno certo frenato Mosca. E come avviene ormai da tre anni ha discusso anche della necessità di continuare a fornire all'Ucraina, armi in grado di difenderla dagli attacchi russi. In particolare, il prossimo cancelliere tedesco Merz, ha detto chiaramente di essere pronto a dare a Kiev il missile Taurus, missili in grado di colpire a 500 chilometri di distanza. Immancabile la risposta del Cremlino, che ha accusato l'Europa di fomentare il conflitto e la Germania di voler provocare un'ulteriore escalation. Renato Cohen, Sky TG 24, Bruxelles. .