Guerra in Ucraina, Mosca accusa Kiev di aver attaccato gasdotto Turkstream

Un attacco al gas russo: questa l'accusa di Mosca all'Ucraina. Droni di Kiev avrebbero attaccato una stazione di compressione del gasdotto TurkStream, sarebbe un tentativo di bloccare l'esportazione del gas russo verso l'Europa dopo che l'Ucraina ha bloccato il transito a partire dal primo gennaio non rinnovando il contratto con Gazprom. L'attacco ucraino sarebbe fallito. Intanto a pochi giorni dall'insediamento a Washington di Donald Trump oltre alla Slovacchia anche Serbia e soprattutto Svizzera si offrono di ospitare il più atteso faccia a faccia diplomatico degli ultimi anni, quello tra il presidente degli Stati Uniti e Vladimir Putin. I due sembrano disposti a incontrarsi anche se non c'è ancora nulla di stabilito. Trump ha detto che l'organizzazione è già in corso. Il Cremlino non smentisce, conferma la volontà politica anche se precisa che mancano ancora le condizioni preliminari per iniziare il dialogo. Comunque da Mosca spiegano che le garanzie di sicurezza sia per la Russia che per l'Ucraina devono essere parte di qualsiasi futuro accordo per porre fine alla guerra. Da Kiev il presidente Zelensky ieri ha mostrato foto e video di due soldati nordcoreani catturati dagli ucraini nella regione russa occupata di Kursk per dimostrare il coinvolgimento di un altro stato nel conflitto. Adesso propone a Pyongyang di consegnare i soldati feriti e curati secondo gli standard della convenzione di Ginevra se la Corea del Nord riuscirà ad organizzare uno scambio con i soldati ucraini prigionieri in Russia. Questo anche se uno dei due avrebbe chiesto di rimanere a Kiev e non tornare in Corea. Dalla nemica Corea del Sud intanto un parlamentare rivela quelle che sarebbero le perdite di Pyongyang da quando i soldati di Kim Jong-un hanno iniziato a combattere contro l'Ucraina: i feriti sarebbero oltre 2.700 e i morti 300. Sempre secondo la stessa fonte le autorità della Nord Corea avrebbero chiesto ai soldati di suicidarsi o farsi esplodere prima di un'eventuale cattura.