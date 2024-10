Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la First Lady Jill Biden, vestita da panda, hanno distribuito dolcetti ai bambini alla festa di Halloween alla Casa Bianca di mercoledì 30 ottobre. L’evento è stato soprannominato “Hallo-READ!”, per promuovere la lettura tra i più piccoli, con la First Lady che ha consegnato libri come omaggio. La celebrazione arriva poco prima delle elezioni presidenziali del 5 novembre.