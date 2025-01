I titoli di Sky TG24 del 1/1/2025, edizione delle 13

Auto sulla folla a New Orleans negli Stati Uniti poi l'uomo alla guida scende, apre il fuoco, si temono almeno 10 morti 30 feriti ma è un bilancio provvisorio. L'urgenza della Pace il monito su carcere e liste d'attesa, applauso unanime al discorso di Mattarella. Il Papa ringrazia il Capo dello Stato e rilancia l'appello perché cessino le guerre. Raid russi su Kiev, due morti e diversi feriti, Zelensky assicura: "Faremo di tutto per fermare la guerra", Gazprom interrompe la fornitura di gas naturale attraverso l'Ucraina. 2025 Medio Oriente, si apre con razzi da Gaza verso Israele l'esercito risponde con raid aerei su campi profughi di Jabalia e Burey almeno 17 le vittime. Nel riminese si indaga dopo che un cittadino egiziano ha accoltellato in strada almeno quattro persone, l'uomo è stato fermato e ucciso da un carabiniere: "Ci inseguiva col coltello" racconta un testimone. Violati i servizi sociali, l'ex Sindaco di Roma Alemanno in carcere a Rebibbia, la pena alternativa era stata concessa dopo la condanna per traffico di influenze. Nessun morto ma feriti in aumento rispetto allo scorso anno per i botti di Capodanno anche tra i minori, a Bari un 20 enne raggiunto da un colpo di arma da fuoco festeggiamenti in tutto il mondo per l'arrivo del nuovo anno, cinque morti e tre feriti gravi in diverse Regioni della Germania a causa dei fuochi d'artificio.