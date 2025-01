Incendi a Los Angeles, ordinata l’evacuazione di Hollywood

Un incendio, noto come “Sunset Fire”, si è propagato nelle Hollywood Hills di Los Angeles mercoledì 8 gennaio. È stata ordinata l’evacuazione in un’area compresa tra Hollywood Boulevard, Mulholland Drive, la Freeway 101 e Laurel Canyon Boulevard. Il rogo è uno dei sei incendi che hanno colpito Los Angeles, causando cinque vittime e distruggendo centinaia di abitazioni. Tra i luoghi minacciati dal fuoco ci sono il Dolby Theatre e la celebre Walk of Fame. Le autorità lavorano per contenere le fiamme.