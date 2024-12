Un incendio in un hotel vicino al quartiere dei backpacker di Bangkok ha causato la morte di tre turisti stranieri domenica 29 dicembre, con sette feriti ricoverati in ospedale. Le vittime sono una brasiliana deceduta sul posto e due donne, una ucraina e una statunitense, morte in ospedale. L’incendio è avvenuto al quinto piano dell’Ember Hotel; le cause sono ancora in fase di accertamento.