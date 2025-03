Incendio in una discoteca in Macedonia del Nord, 59 vittime

Decine di morti e centinaia di feriti, con ustioni gravi e problemi respiratori. È il bilancio ancora provvisorio dell'incendio divampato al Pulse club locale per concerti e serate musicali a Kocani, a 100 chilometri a est della capitale macedone Skopje. Un video ripreso con un cellulare cattura il momento esatto in cui il soffitto della discoteca ha preso fuoco, incendiato dalle scintille di alcune fontane pirotecniche presenti sul palco durante l'esibizione di una band. Pochi attimi, il tetto si infiamma e comincia a cadere. Il locale si riempie di fumo. Si scatena il panico tra la folla, qualcuno nella calca perde le scarpe, altri raccontano di essere stati calpestati da chi scappava verso l'uscita. L'ingresso carbonizzato e il tetto distrutto sono tutto quello che resta del locale, mentre gli ospedali della capitale si riempiono di feriti e di persone in cerca di informazioni sui loro cari. Tra i ricoverati ci sarebbero anche alcuni minori. Condoglianze anche dal Ministro degli Interni del paese, che parla di una perdita incommensurabile per la Macedonia e garantisce di essere al lavoro affinché episodi come questo non si ripetano. Tra i parenti delle vittime, però, monta la rabbia. Finora sono state arrestate 4 persone in relazione all'incidente, compreso il proprietario del locale in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini. .