Sabato 15 marzo un tornado ha provocato gravi danni in una cittadina della Louisiana orientale, negli Stati Uniti. Secondo lo sceriffo della contea di Tangipahoa, molte abitazioni hanno subìto danni ai tetti e numerosi alberi sono caduti. Secondo media locali, oltre 30 case risultano colpite, ma per ora non ci sono feriti. Finora i tornado che da sabato hanno colpito il Midwest e il Sud degli Usa hanno provocato almeno 33 morti.