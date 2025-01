Un gatto è stato avvistato martedì 28 gennaio in una casa risparmiata dagli incendi di Los Angeles, mentre quella accanto era ridotta in cenere. I servizi per gli animali hanno lasciato cibo e acqua per il felino, ancora in salute. Le operazioni di soccorso continuano, con centinaia di animali già riuniti ai loro proprietari. I gatti tendono a restare nelle zone bruciate, per questo i soccorritori lasciano punti di ristoro e proseguono le ricerche di notte.