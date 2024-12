Ipotesi shutdown, le preoccupazioni degli americani

Se non si trova un accordo entro la mezzanotte l'America vedrà paralizzarsi le attività federali del Paese. Milioni di dipendenti federali vedranno il proprio stipendio congelato, non potranno lavorare e una vasta gamma di servizi essenziali non funzionerà più. Rita e una di questi sta tornando in Alaska per le festività natalizie le decisioni che verranno prese nelle prossime ore impatteranno notevolmente sulla sua vita. La Camera ha respinto il nuovo piano del Presidente eletto Donald Trump rifinanziare le operazioni federali e sospendere il tetto del debito un giorno prima dello shutdown del Governo. I Democratici e alcuni Repubblicani si rifiutano di accogliere le sue richieste improvvise, è la soluzione rapida messa insieme dai leader Repubblicani. Per le strade come al Congresso il Paese è diviso. Garantiti i servizi essenziali, Polizia,Vigili del Fuoco, Forze Armate personale del traffico aereo infrastrutture di base continueranno a funzionare. Il mancato accordo impatterebbe anche sul turismo: traghetti fermi e le principali attrazioni del Paese chiuse in attesa delle decisioni di Washington i turisti guarderebbero la Statua della Libertà solo da lontano.