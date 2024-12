Iran, nuova legge sul velo inasprisce sanzioni e controlla le donne

Una nuova legge sull’obbligo del velo islamico colpisce, per l’ennesima volta, la libertà delle donne in Iran. Le norme, approvate dal Parlamento e dal Consiglio dei Guardiani, sono ancora più severe e si aggiungono al rigido codice di abbigliamento già disciplinato dalla legge del 1979. Nel dettaglio, i 74 articoli prevedono multe ingenti per chi viola le norme mostrandosi con il capo scoperto, non solo in pubblico ma anche sui video e sui social network. Si va dai quasi 200 euro di multa al ritiro della patente o del passaporto. Se non si paga entro 30 giorni, la sanzione raddoppia. In caso di recidiva i costi aumentano: da 1.800 euro fino a quasi 4.000 euro. I casi di violazioni più gravi prevedono anche pene detentive che vanno dai 2 ai 6 anni di carcere e 74 frustate. E si può anche rischiare la pena di morte. Un giro di vite che punta al controllo totale anche delle ragazze di età compresa tra i 9 e i 15 anni, che se non indosseranno il velo in modo corretto verranno sottoposte ad una serie di “misure educative obbligatorie”. Le norme hanno sollevato non poche critiche da parte di avvocati e di attivisti che parlano di leggi apartheid di genere e tornano a sottolineare che la questione dell'hijab non è una questione di tipo religioso ma uno strumento politico utilizzato dalla Repubblica Islamica dell'Iran per mantenere il controllo sul corpo e sulla mente delle donne. Lo stesso neo eletto Presidente Masoud Pezeshkian ritiene che questa legge sia ambigua e che non possa essere facilmente attuata. Perché entri in vigore, infatti, manca solo la sua firma che dovrebbe arrivare entro il 13 dicembre. Da quando è esploso il movimento di protesta "Donna, vita, libertà", innescato dalla morte in custodia cautelare di Mahsa Amini, sempre più donne compaiono senza velo in pubblico. Proteste silenziose, meno eclatanti, ma che non si sono mai fermate.