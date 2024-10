Antony Blinken, segretario di Stato Usa, in visita in Israele, chiede lo stop al conflitto, aggiungendo che lo Stato ebraico deve fare di più per consentire l'arrivo degli aiuti. Le forze israeliane hanno confermato di aver eliminato Hachem Safieddine, successore del leader di Hezbollah Nasrallah, ucciso il 27 settembre. .