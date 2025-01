Kallas a Sky Tg24: Musk, manipolare elezioni via social ha esiti legali

Il presidente eletto Donald Trump ha detto che la Groenlandia diventerà un territorio, un nuovo territorio degli Stati Uniti. Qual è la risposta dell'Unione Europea? Gli Stati Uniti fanno parte di organizzazioni internazionali dove ci sono obblighi da rispettare come l'integrità territoriale, la sovranità dei paesi stranieri. Ho parlato con la premier danese Fredriksen anche lei mi ha rassicurato che Danimarca e Stati Uniti hanno buone relazioni e che sono buoni alleati da decenni e sono certi che continuerà così nel futuro. Gli Stati Uniti hanno molti interessi in Europa; su 50 stati che li compongono, 48 hanno nell'Europa il maggior partner di investimenti. Quindi, è nel loro interesse avere buone relazioni con noi, perché tutto ciò che accade in Europa ha conseguenze dirette in America. Elon Musk può essere pericoloso per quanto riguarda la politica europea? Chiaro che Elon Musk è una persona molto potente: anche le persone potenti hanno diritto di opinione ed espressione. Quindi, dobbiamo tenere le due cose separate: da una parte, Musk che da persona privata esprime le proprie opinioni, l'altra è la piattaforma che possiede. In Europa, abbiamo il Digital Service Act che regola gli obblighi di queste piattaforme in modo che gli algoritmi non vengano manipolati per avere un risultato specifico. Le autorità a gestione del sistema controllano gli algoritmi o se ci sono forme di manipolazione per influenzare le elezioni e ovviamente ci sono conseguenze importanti per questo.