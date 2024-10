Kamala Harris risponde sul sistema immigratorio americano

Nella tana del lupo, anche se il lupo è in giacca e cravatta. Kamala Harris Vice Presidente degli Stati Uniti, candidata alla Presidenza per mancanza di alternative dal Partito Democratico va a caccia di elettori Repubblicani con una intervista alla TV conservatrice Fox News. Di fronte al moderato anchor man Bret Baier tenta l'acrobazia di intestarsi successi dell'amministrazione quando serve e allo stesso tempo discostarsene quando è dannoso. Al punto che perfidamente Fox scrive in sovraimpressione "La stessa differenza" . Il momento più atteso e però quando prova a difendersi dalle critiche sulla gestione dei flussi migratori cui avrebbe dovuto sovraintendere. Insomma in sintesi immigrati sì ma legali. Sottolinea che la mancanza di un confine sicuro è imputabile a Trump che ha affondato al Congresso una legge per dare più fondi e mezzi alla Polizia di frontiera e con i sondaggi che la vedono praticamente appaiata all'avversario, cerca di rosicchiare consensi dove è più difficile cioè tra i Repubblicani, ma anche più importante, cioè in Pennsylvania.