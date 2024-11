Londra, i Kew Gardens si illuminano per le feste

Quest'anno, i visitatori dei celebri Kew Gardens di Londra potranno percorrere un sentiero notturno festivo illuminato, che anima i giardini con spettacolari giochi di luce. Giunto alla sua dodicesima edizione, "Christmas at Kew" include installazioni popolari come lo spettacolo di luci alla Palm House e nuove attrazioni. Adam Thow, Responsabile delle Attività Commerciali, ha spiegato che l'evento è pensato per connettere i visitatori alla natura, celebrando l'architettura degli alberi. L'evento sarà aperto fino al 5 gennaio 2025.