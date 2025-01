Los Angeles, qual è il legame tra incendi e crisi climatica

Un cocktail di diversi fattori. C'è questo all'origine di uno dei peggiori incendi della storia degli Stati Uniti, influiscono i venti, che sono arrivati a toccare velocità fino a 160 km orari, ma ci sono altre ragioni per cui le immagini di Los Angeles rischiano di essere delle cartoline dal futuro. Ad esempio la siccità: "Non solo una semplice siccità come quella che la California ha subito negli ultimi sei mesi, che dissecca la vegetazione, la rende molto più infiammabile, ma la siccità che viene dopo un anno molto umido, 2023, quello che viene chiamato un colpo di frusta climatico. Nell'anno umido gli arbusti crescono, la vegetazione e la macchia mediterranea si sviluppa, nell'anno secco diventa infiammabile. Ecco il cocktail micidiale insieme ai venti. E la siccità e l'alternanza tra periodi di pioggia e siccità, questa sì, lo sappiamo benissimo viene identificata dalla crisi del clima". L'impressione è che gli incendi siano diventati sempre più violenti e difficili da domare, c'è un riscontro scientifico? "In California 15 dei 20 incendi più gravi che si sono mai verificati sono avvenuti negli ultimi 10 anni e anche in Italia stiamo osservando non tanto un aumento nel numero, nell'aria percorsa da tutti gli incendi, ma un aumento nelle stagioni estreme, quelle in cui il fuoco diventa così veloce, come nel caso californiano, o così intenso da non poter essere semplicemente affrontato sul terreno. In questo momento i Canadair non si possono alzare in volo in California a causa vento troppo forte ma è impossibile anche solo avvicinarsi da terra alle fiamme, oltre una certa soglia di intensità, tipicamente 3000 kw per metro di fronte di fiamma, non ci si può avvicinare alle fiamme sicurezza. Quindi un incendio intenso non può essere controllato. Ecco perché quando l'incendio assume un comportamento di questo tipo percorre grandi distanze, non può essere spento e vediamo dai dati che questi fenomeni sono in aumento".