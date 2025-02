Il presidente francese Macron ha raggiunto il Portogallo per una visita di Stato di due giorni. Il capo dell’Eliseo ha incontrato il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, con il quale ha visitato il monastero di Jeronimos per poi recarsi a Belem Palace da de Sousa. Macron ha in programma di incontrare anche il primo ministro Luis Montenegro per discutere della situazione in Ucraina e firmare accordi di cooperazione. .