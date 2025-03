In Spagna, martedì 18 marzo il fiume Guadalhorce è esondato nella provincia di Malaga. Campi e case si sono allagati a Cartama, mentre agenti hanno soccorso un anziano e alcuni cani in una strada sommersa. La tempesta Laurence ha costretto all’evacuazione almeno 400 famiglie e ha bloccato diverse strade. Allerta meteo ancora attiva per il sud-est della Spagna.