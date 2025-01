Maltempo flagella vaste aree del mondo

Nuovo giorno di passione per il Regno Unito, in parte colpito ancora da condizioni di maltempo avverse e con un'allerta arancione che persiste da venerdì scorso. Più di 12.000 case nel Nord dell'Inghilterra sono rimaste senza corrente elettrica a causa delle temperature rigide. Il traffico aereo ha subito ritardi e cancellazioni. Importanti aeroporti, come quello di Manchester, sono stati costretti a una temporanea chiusura. Situazione analoga anche in Germania dove lo scalo di Francoforte, uno dei più importanti d'Europa, ha cancellato 120 dei 1.090 decolli e atterraggi previsti nella giornata di domenica. Anche la Repubblica d'Irlanda è stata coperta da un folto manto bianco. Le precipitazioni nevose hanno interessato anche vaste aree degli Stati Uniti. Preoccupa la situazione soprattutto in Kansas, Kentucky, Arkansas, West Virginia e Virginia, dove i Governatori hanno dichiarato lo stato di emergenza, che riguarda circa 60 milioni di abitanti. Centinaia di scuole sono rimaste chiuse. La neve “a effetto lago”, ovvero quella che si verifica quando l'aria fredda si muove attraverso le acque aperte dei Grandi Laghi, sta affliggendo Syracuse, nello Stato di New York. Temperature polari anche in Cina. Nelle regioni più settentrionali del Paese, queste immagini provengono da Harbin, nella provincia dell'Heilongjiang, le temperature sono scese fino a 35 gradi sotto lo zero.