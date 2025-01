Il Presidente Sergio Mattarella ha accolto il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Quirinale, ribadendo il sostegno inalterato dell’Italia all’Ucraina contro l’aggressione russa. “Lo facciamo per l’amicizia che ci lega, per il rispetto delle regole internazionali e per la sicurezza dell’Europa,” ha dichiarato Mattarella, sottolineando l’importanza del dialogo.