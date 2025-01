dopo quattrocentottantuno giorni di prigionia. Nelle prossime ore verranno rilasciati tre ostaggi israeliani la ventinovenne civile Abiy Had, la cui mancata liberazione sabato scorso aveva fatto sospendere il rientro degli sfollati palestinesi verso il nord di Gaza. La soldatessa ventenne Agan Berger e Gadi Moses, che ha compiuto ottant'anni in cattività. Secondo i media israeliani. Hamas dove rilasciare anche cinque ostaggi thailandesi. In cambio saranno rilasciati centodieci detenuti palestinesi, di cui trentatré ergastolani, quarantasette condannati a diverse pene detentive e trenta minorenni e donne. Nelle scorse ore l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Whitcomb si è recato al corridoio Nez Rem, la lingua di sabbia che divide a metà la Striscia di Gaza, accompagnato dal ministro gli Affari strategici israeliano Ron DErme, in quella che è la prima visita di un funzionario del governo americano Nell'enclave in almeno quindici anni. Witch in Israele ha anche discusso con i funzionari israeliani del cessate il fuoco a Gaza e del futuro politico dell'enclave gli stessi temi che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe affrontare a Washington con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump il prossimo quattro febbraio. L'incontro avverrebbe proprio nella data prevista per l'inizio dei colloqui per negoziare la seconda fase del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ovvero il sedicesimo giorno dall'inizio della prima fase. Un faccia a faccia che arriverebbe in un momento in cui Trump continua a spingere per l'espatrio dei rifugiati palestinesi verso L'egitto e la Giordania, nonostante entrambi i paesi abbiano respinto l'idea del taicon, così come ha fatto gran parte della comunità internazionale. Nelle prossime ore Nura L'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi, dovrà cessare di operare in Israele come votato dalla Knesset, il parlamento israeliano. Lo scorso autunno lo Stato ebraico accusa Nura di complicità con Hamas perché alcuni dei tredicimila dipendenti palestinesi dell'agenzia hanno partecipato all'attacco del sette ottobre. Duemila e ventitré. Intanto le nuove autorità siriane hanno annunciato formalmente la nuova fase dell'era post Assad. Sospesa la Costituzione, dissolti il Parlamento l'esercito del regime, il partito base e tutti i gruppi armati e Habu. Mohamad Johan, il leader dei ribelli islamisti che ha chiesto a Mosca l'estradizione di Bashar Assad, è stato nominato nuovo presidente ad interim Nicole Giglio S T G. Ventiquattro Beirut .