Una mandria di mucche in Svezia è scappata dalla propria fattoria, nei pressi di Botkyrka e si è messa a correre in autostrada. A coordinare il traffico è intervenuta la polizia svedese che ha creato uno spazio per gli animali nelle corsie centrali e ha riportato indietro le mucche. "Fortunatamente nessun essere umano e nessun animali è rimasto ferito in questo viaggio pericoloso" ha affermato sui social la polizia svedese. Credit: Polisen Botkyrka via Storyful.