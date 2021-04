Mucche e altri animali da fattoria hanno invaso un quartiere residenziale a Jacksonville in Florida. Nel video si vedono le mucche girare in un viale del quartiere. Secondo quanto raccontano i residenti questi animali, tra cui anche asini, maiali e pecore, girano nella zona dal 2019, ma nessuno sa da dove provengono o a chi appartengono. Credit: Jessica Barreto/CBS 47/FOX 30 ACTION NEWS JAX via Storyful.