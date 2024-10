Nobel per la fisica a Hopfield e Hinton, pionieri dell'IA

Sono i due scienziati che hanno gettato le basi per l'intelligenza artificiale a dividersi equamente il Nobel per la Fisica. Parliamo dell'americano John Hopfield, 91 anni e una lunga carriera all'Università di Princeton e dell'anglo-canadese Geoffrey Hinton, di 77 anni, docente all'Università di Toronto. Considerati due pionieri dell'apprendimento delle macchine, con i loro studi sono riusciti a sviluppare una tecnologia basata su delle reti neurali artificiali Hinton, in particolare, ha sviluppato il cosiddetto deep learning, un metodo di intelligenza artificiale che insegna ai computer a elaborare i dati in un modo che s'ispira al cervello umano e che è alla base di ChatGpt. A maggio dello scorso anno fece molto parlare di sé perché, dopo 10 anni, si dimise da Google per poter parlare liberamente dei rischi di questa nuova tecnologia, fu lui stesso in un'intervista a definirla spaventosa.