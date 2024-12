Nuova Papamobile, totalmente elettrica cotruita a mano

Viaggerà con un mezzo completamente elettrico Papa Francesco, realizzato per lui da Mercedes-Benz e donato con emozione al Pontefice dal gruppo. "Siamo molto onorati perché possiamo consegnare la prima papamobile 100% elettrico. Da 100 anni abbiamo una relazione molto consecutiva è bella con il Vaticano, qui in Italia. Dunque siamo veramente felici di poter consegnare questa bellissima macchina per il Giubileo". La nuova papamobile risponde ai più alti requisiti tecnici. La sua trasmissione elettrica adattata alle velocità particolarmente basse richieste per le apparizioni in pubblico, segue i principi dell'enciclica Laudato Si', quella cura del Creato cara a Papa Francesco e dunque attenzione all'ambiente e abbattimento delle emissioni. Mercedes-Benz fornisce auto al Vaticano da 94 anni. Rigorosamente bianco perla, la nuova papamobile è stata realizzata da circa 100 persone e un anno di lavoro. "Abbiamo cominciato il progetto l'anno scorso, verso gennaio-febbraio, con le prime discussione e sviluppo quasi un anno. Questa è una bellissima giornata che entrerà nella nella memoria della Mercedes".