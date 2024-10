Papa Francesco ha incontrato il Segretario di Stato americano Lloyd Austin in Vaticano, donandogli un'opera d'arte con un grappolo d'uva e la scritta “Siate messaggeri di pace”. Durante l'udienza generale, il pontefice ha pregato per la pace a Gaza, condannando gli “atti disumani” subiti dai palestinesi. Austin ha sottolineato la necessità di affrontare la crisi umanitaria per prevenire l'insorgenza di nuovi conflitti .