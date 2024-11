Parigi, sicurezza rafforzata per partita Francia-Israele

Le autorità francesi hanno potenziato la sicurezza a Parigi in vista della partita di Nations League Francia-Israele allo Stade de France, prevista per giovedì 14 novembre, dopo i violenti scontri tra tifosi israeliani e cittadini locali ad Amsterdam. Circa 4.000 poliziotti saranno impegnati per garantire la sicurezza, sia all'interno che all'esterno dello stadio. La partita arriva in un clima di tensione diplomatica tra Francia e Israele a causa della guerra a Gaza, con possibili ripercussioni sugli spettatori: l'affluenza è prevista essere bassa, con solo 20.000 tifosi attesi .