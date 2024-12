Perù, gli sciamani prevedono un’alleanza tra Trump e Putin

Sciamani peruviani hanno previsto un’alleanza nel 2025 tra il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader russo Vladimir Putin. L’alleanza, secondo gli sciamani, escluderà la Cina, con il rischio di innescare una terza guerra mondiale. Predette anche catastrofi naturali in Canada e Giappone e consigliato indossare oro per prevenire tradimenti nel prossimo Anno del Serpente. Il rituale si è svolto sulla collina di San Cristobal, a Lima, con fumo e fiori utilizzati per purificare le immagini di leader mondiali come Trump, Putin e Xi Jinping. La cerimonia, ormai una tradizione di fine anno, è ampiamente accettata dai peruviani in cerca di previsioni per l’anno a venire.