Perù, proteste contro governo: scontri manifestanti-polizia

In Perù, una protesta dei lavoratori del trasporto è degenerata in violenza venerdì 11 ottobre, quando la polizia in antisommossa ha usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che chiedevano maggiori misure di sicurezza sulle strade da parte del Congresso. I manifestanti si oppongono a una legge che mira a classificare "terrorismo urbano" crimini come estorsione e sequestri. La protesta, inizialmente pianificata per 72 ore, è stata prolungata a tempo indeterminato dopo il fallimento dei negoziati.