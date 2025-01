Prodi: discorso di Trump è stato imperiale

Ho ascoltato con molta attenzione il discorso di Trump. È un cambiamento globale del mondo. Cioè io ho sempre pensato, sono stato molto attento in questo periodo di tempo sulle crisi della democrazia, su come veniva messa a rischio dai totalitarismi che crescevano. Mai avrei pensato che la democrazia fosse messa a rischio dagli Stati Uniti. Perché, prima ho sentito della conversazione, ma è un discorso interno, non è vero. È un discorso aggressivo. Perché, e Panama, e tutti la chiusura di tutti i dazi, e i migranti, e il Messico. Cosa volete? È un discorso che lo dobbiamo definire imperiale.