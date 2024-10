Proteste in Georgia per voto

La Georgia che ha perso le elezioni è scesa in piazza. Migliaia di persone hanno manifestato per chiedere un nuovo voto gestito da autorità internazionali che questa volta ne garantiscano la regolarità. La loro massima rappresentante la Presidente Zourabichvili accusa la Russia di aver falsato le elezioni vinte dal Partito filorusso attualmente al Governo. Sogno Georgiano. Uguale l'opinione dell'Unione Europea, della NATO e degli Stati Uniti. "I georgiani hanno diritto a decidere da soli il loro futuro", ha detto Ursula von Der Leyen, "Hanno il diritto di vedere che le irregolarità elettorali siano indagate in modo rapido, trasparente e indipendente". Secondo gli osservatori occidentali il risultato del voto è il frutto ancora una volta di una pressante azione di interferenza russa fatta di compravendita di voti, pressioni di vario tipo sugli elettori intimidazioni. Hanno chiesto quindi ufficialmente un'inchiesta indipendente sull'esito del voto. Come sempre all'interno dell'Unione Europea c'è una voce dissonante, tanto più significativa in questo periodo perché è anche la voce del presidente di turno dell'UE quella di Viktor Orban. Senza neanche aspettare la pubblicazione dei risultati ufficiali il Premier ungherese è volato a Tiblisi per complimentarsi con i leader di Sogno Georgiano, ha promesso "Sostegno e non prediche come fa il resto d'Europa", ha detto, e incrociando un gruppo di manifestanti è stato anche accolto da buu e fischi. La paura di Bruxelles però è quella di ritrovarsi tra pochi anni all'interno dell'UE un altro Paese cosiddetto "Cavallo di Troia" di Mosca, un Governo che più ancora di quello ungherese porterebbe all'interno dell'Unione Europea interessi e politiche favorevoli a Mosca. Infatti il vincitore dell'elezione, il Primo Ministro georgiano Kobakhidze ha detto che: "Una delle priorità del suo Governo sarà l'integrazione nell'Unione Europea", cui sembra favorevole nonostante tutto la stragrande maggioranza dei cittadini georgiani.