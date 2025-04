Rissa a bordo di un aereo verso Bali

Una rissa è scoppiata a bordo di un volo Jetstar destinato a Bali. A essere coinvolti due passeggeri che hanno dato il via a un alterco, degenerato in uno scontro fisico prima che altri passeggeri e membri dell'equipaggio intervenissero. Il filmato pubblicato su Instagram da @witchtrain mostra un uomo che litiga con un passeggero seduto nella fila dietro di lui, dicendo: "Uno di noi due morirà!". L'altro uomo si alza e si scaglia contro l'uomo di fronte, con personale e passeggeri che si intromettono per separare i due. Jetstar ha detto a Storyful che i suoi team operativi stavano indagando sull'incidente, che hanno detto essere avvenuto il 28 marzo. "Abbiamo una politica di tolleranza zero per i comportamenti abusivi sui nostri voli", ha affermato la compagnia aerea. "I nostri membri dell'equipaggio sono addestrati a ridurre l'escalation degli incidenti che coinvolgono passeggeri indisciplinati e li ringraziamo per come hanno gestito questa situazione". Credit: @witchtrain via Storyful.