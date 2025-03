Il 28 marzo, alcuni pescatori artigianali cileni hanno bloccato una nave cargo nel porto di Valparaiso per protestare contro una legge che ridistribuisce le quote di pesca tra piccoli e grandi operatori. Il gesto arriva dopo due giorni di scontri con la polizia, con veicoli incendiati e lacrimogeni davanti al Congresso. I pescatori chiedono che il calamaro sia riservato al settore artigianale per salvare l’industria locale.