Spagna, alluvione a Valencia: decine di morti

In Spagna, almeno 51 persone sono morte nella regione di Valencia a causa di inondazioni improvvise che hanno trasformato le strade in fiumi, trascinando via auto e devastando infrastrutture. Le forti piogge di martedì hanno colpito il sud e l'est del Paese, causando straripamenti e gravi danni. Servizi di emergenza e polizia hanno utilizzato elicotteri per soccorrere persone bloccate nelle loro abitazioni e veicoli. Le autorità segnalano ancora dispersi e il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Le ricerche in aree difficili da raggiungere proseguono. .