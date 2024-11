Spagna, Paiporta si prepara a una nuova tempesta

Gli abitanti di Paiporta, nella regione di Valencia, si preparano per nuove piogge intense e temporali, dopo le devastanti alluvioni di due settimane fa. Molte strade sono ancora coperte di fango e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. L’agenzia meteorologica AEMET ha emesso un’allerta arancione, con piogge previste fino a 120 mm. Le attività non essenziali sono state sospese e i residenti invitati a lavorare da casa. Le squadre di soccorso marittimo hanno interrotto le ricerche in mare a causa delle condizioni meteo avverse.