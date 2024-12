Stati Uniti, avvistati droni sconosciuti: indaga l'FBI

C'è un mistero nei cieli del New Jersey. Da circa un mese i residenti dello stato nordorientale americano avvistano luci che sembrano appartenere a dei droni. Ma chi li fa volare? E perché? A queste domande ancora non c'è risposta, anche se l'FBI, insieme alle autorità statali, sta indagando. Oltre al New Jersey, si hanno notizie di avvistamenti anche nel cielo delle vicine città di New York e Philadelphia. All'FBI sarebbero arrivate oltre 3.000 segnalazioni. Il Governatore del New Jersey Phil Murphy ha assicurato che al momento questi droni non costituiscono una minaccia per la sicurezza della popolazione. Il Pentagono ha escluso che si tratti di dispositivi manovrati da stati o agenti stranieri e per questo non si sta occupando della questione. La Federal Aviation Administration ha imposto restrizioni di volo sopra alcune installazioni militari, oltre che sul Trump National Golf Club, in New Jersey. Una soluzione chiesta da molti, politici locali e cittadini preoccupati, è quella di abbattere questi droni per analizzarli e scoprirne l'origine. Ma è una soluzione rischiosa a causa della possibile caduta di materiali su case o edifici. Per ora, si continua a indagare. Il Presidente dell'Associazione Droni della Pennsylvania assicura: ogni cosa, compresi i droni, lascia una traccia.