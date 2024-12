Tel Aviv, familiari degli ostaggi in processione

I familiari degli ostaggi detenuti dal gruppo militante palestinese Hamas hanno acceso candele di Hanukkah sabato 28 dicembre a Tel Aviv, durante la loro protesta settimanale per chiedere un accordo per il cessate il fuoco che riporti a casa i loro cari. La cerimonia si è svolta in Piazza degli Ostaggi ed è stata guidata da Yizhar Lifshitz, figlio di uno degli ostaggi a Gaza. Un’installazione a forma di menorah, realizzata con frammenti di missili lanciati contro Israele, ha segnato la celebrazione.