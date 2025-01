Tokyo, mascotte Kumamon diventa capostazione per un giorno

Il celebre orso giapponese Kumamon è diventato “capostazione onorario” della metropolitana di Tokyo giovedì 16 gennaio. La mascotte, simbolo della prefettura di Kumamoto, ha ricevuto un certificato e una fascia presso la stazione di Ginza, incarico valido per un solo giorno. L’iniziativa mira a promuovere i prodotti di Kumamoto disponibili nel lussuoso quartiere di Ginza. Non è il primo evento del genere: lo scorso anno Godzilla fu “capo della polizia” per un giorno a Tokyo per promuovere la sicurezza stradale.