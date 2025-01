Trump in California sorvola le zone devastate dagli incendi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha visitato la California venerdì 24 gennaio per vedere i danni causati dagli incendi che hanno devastato diverse comunità nella zona di Los Angeles. Durante la visita, ha incontrato il governatore Gavin Newsom, con cui ha discusso delle necessità per la ricostruzione, nonostante le divergenze politiche. Trump ha promesso un ordine esecutivo per accelerare l’approvvigionamento idrico nello stato e ha criticato i tempi di gestione dei rifiuti tossici. Nel frattempo, nuovi incendi sono scoppiati nel sud della California.