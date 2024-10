In Ucraina più di 200 soldati sono stati operati per cicatrici riportate sul campo di battaglia grazie all’aiuto di una rete di medici volontari chiamata “Unburned”. L’organizzazione permette anche a soldati amputati come Oleksandr Chaika, che ha perso una gamba dopo che un carro armato russo ha colpito la sua trincea, di eliminare dolori cronici causati dalle protesi. .