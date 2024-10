"Non fatelo ai vostri animali, per favore", è quanto ha riferito la polizia stradale di Tampa su X dopo che il 9 ottobre i suoi agenti hanno salvato un cane lasciato legato a un palo della recinzione, mentre l'uragano Milton si abbatteva sulla baia della città. Un video mostra l'animale che abbaia e ringhia contro l'agente, mentre si trova con l'acqua fino alla pancia. Durante il soccorso, il poliziotto ha provato a rassicurare il cane: "Non ti biasimo, va tutto bene". .