Usa 2024, primo voto degli studenti in Carolina del Nord

C’è chi ammette di non aver dormito quasi per niente per l’emozione di poter esprimere il primo voto e chi ha radunato gruppi di amici per raggiungere insieme il seggio elettorale. Gli studenti universitari della Carolina del Nord non hanno contenuto il proprio entusiasmo prima e dopo aver votato per le elezioni presidenziali americane. Fuori dal John Chavis Memorial Park Community Center, alcuni ragazzi si sono fermati per pubblicare selfie e video con adesivi con la scritta "Ho votato". Questo è il primo anno in cui gli elettori della Carolina del Nord devono presentare un documento d'identità ai seggi elettorali, anche se sono state fatte delle eccezioni per coloro che hanno perso i propri documenti a seguito dell'uragano Helene, che ha lasciato una scia di distruzione nella parte occidentale dello Stato. .