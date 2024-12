Usa, Biden accende l'ultimo albero di Natale da presidente

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha partecipato alla cerimonia annuale di accensione dell'Albero Nazionale di Natale a Washington, l'ultima del suo mandato, giovedì 5 dicembre. La First Lady, Jill Biden, era assente poiché impegnata in un viaggio diplomatico in Medio Oriente. Questa tradizione, che segna l'inizio della stagione festiva nella capitale, risale al 1923, quando il presidente Calvin Coolidge accese il primo albero nazionale. L'evento di quest'anno si è svolto all'Ellipse, vicino alla Casa Bianca, e ha incluso esibizioni musicali di artisti come Trisha Yearwood e James Taylor.