A New York numerosi manifestanti si sono radunati per chiedere il rilascio di Luigi Mangione, 26enne accusato di aver ucciso Brian Thompson, Ceo dell’azienda sanitaria UnitedHealth Group. Attualmente incarcerato, Mangione si è dichiarato non colpevole e rischia la pena dell’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata.